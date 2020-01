Besucherkosmos

Der Internet-Traffic ist in den vergangenen Jahren auch hierzulande mit rund 30 Millionen täglichen Internetnutzern angestiegen. Interessant ist die Frage, welche Webseiten am häufigsten aufgerufen werden. Der kreative Dienst von "internet-map.net" zeigt den Internetverkehr in einem farbigen Kosmos in Prozentzahlen an. Je größer der Planet auf der Karte ist, desto mehr Besucher rufen die Webseite auf.

Die Internet-Map veranschaulicht den Internetverkehr auf eine kreative und bunte Art.

Wenn Sie auf einen Kreis im Kosmos klicken, zeigt "internet-map.net" [1] eine kurze Beschreibung der Webseite und einen Link an. Darunter wird das weltweite Ranking angezeigt und das Ranking innerhalb des Landes. Darüber hinaus ist eine Prozentzahl vorhanden, die Auskunft über die Anzahl der weltweiten Aufrufe gibt. Oben links enthält die Webseite eine Suchfunktion, mit der Sie direkt nach einem bestimmten Land oder einer Internetadresse suchen können.