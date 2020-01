System per Knopfdruck bereinigen

Viele Tools zum Beseitigen von Junk auf dem PC sind kompliziert in der Bedienung oder überladen mit Werbung. Die kostenfreie Software "Red Button" bietet ein einfaches Cleaning-Werkzeug für den Rechner an, das simpel in der Anwendung ist und trotzdem viele Funktionen enthält. Weiterhin belegt das Programm mit nur wenigen KByte wenig Speicherplatz und lässt sich auch auf einem USB-Stick installieren.

Mit einem Klick reinigt der "Red Button" das gesamte System.