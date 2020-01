Passwort in OPNsense zurücksetzen

Passwörter von wichtigen Netzwerkkomponenten wie einer OPNsense-Firewall sollten immer bestmöglich aufbewahrt werden. Trotzdem kann es passieren, dass das Kennwort des root-Benutzers verloren geht. Wir zeigen, wie Sie das Passwort für Ihre OPNsense-Firewall neu aufsetzen.

Unser Security-Tipp zeigt, wie Sie das Passwort Ihrer OPNsense-Firewall zurücksetzen.

Fahren Sie zunächst die OPNsense-Firewall (neu) hoch. Sobald der OPNsense Launcher startet, drücken Sie "2" ("Boot [S]ingle User") zum Öffnen der Single-User-Konsole. Betätigen Sie die Enter-Taste. Mounten Sie das Dateisystem mittels mount -o rw / und setzen Sie das Passwort via opnsense-shell password zurück. Falls die Authentifizierung für den root-User per TOTP-Server erfolgt, lässt sich diese ebenso auf die standardmäßige Methode "Local Database" zurücksetzen.



Starten Sie das System via reboot dann neu. Öffnen Sie einen Browser und rufen Sie das Webinterface der OPNsense-Firewall auf. Geben Sie als User "root" und das vorhin neu gesetzte Passwort an. Klicken Sie anschließend auf "Login". Falls Sie eine Passwortsicherheitsrichtlinie konfiguriert haben und das neu gesetzte Passwort diesen Kriterien nicht entspricht, fordert Sie das System anschließend auf, ein ausreichend sicheres Passwort zu vergeben. Die Änderungen werden gespeichert und Sie werden zum Dashboard der OPNsense-Firewall weitergeleitet.