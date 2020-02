Lieber Offline

Die meisten modernen Anwender beteiligen sich heutzutage auch mobil an der hektischen Jagd nach Likes und Retweets. Smartphones können nicht nur in Meetings stören, sondern auch Zuhause, wenn beim Essen nicht mehr miteinander geredet wird. Um das lästige Gepiepe abzustellen und Ablenkungen zu beseitigen, bietet sich der praktische "Quality Time Handybeutel" an. Das Gadget mit integriertem RFID-Schutz blockiert alle Telefonsignale wie Bluetooth, WiFi und GPS.

Einfach Smartphones in den Handybeutel und die Stille genießen.