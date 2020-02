Print to PDF

Das wohl gängigste Format für den Dateiversand und -upload ist das PDF. Viele Onlinedienste bieten einen Service zum Konvertieren von Dokumenten oder Bildern zu PDF an. Auch gibt es kostenpflichtige Software die, diesen Job übernimmt. Unter Windows 10 gibt es jedoch einen ganzen einfachen Weg, in fast allen Programmen eine Datei oder Projekt als PDF zu speichern. Unser Tipp zeigt Ihnen wie Sie vorgehen.

Mithilfe des "Microsoft Print to PDF" lassen sich Dokumente und Bilder unkompliziert als PDF speichern.

Windows 10 enthält einen virtuellen Drucker namens "Microsoft Print to PDF", mit dem dieses Verfahren ganz einfach von der Hand geht. Die meisten Programme, ob Adobe, Word, Excel oder PowerPoint bieten die Möglichkeit ein Projekt oder Dokument zu drucken. Bei der Druckerauswahl müssen Sie ganz einfach Microsoft Print to PDF als Drucker auswählen und können so die Datei als PDF speichern. Das gleiche funktioniert außerdem auch auf Webseiten.