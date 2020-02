Windows-10-Trainings jetzt noch buchen

Mit unseren zahlreichen Trainings im neuen Jahr möchten wir Sie mit praxisgerechtem IT-Know-how versorgen. Der Februar hält einige spannende und aktuelle Themen für Sie bereit. Microsoft-Experte Mark Heitbrink begleitet Sie in diesem Monat durch die Trainings "GPOs für Windows 10", "Windows 10 richtig aktualisieren" und "Betriebssystem- und Softwareverteilung mit Freeware". Bereits am 10. Februar geht es in Düsseldorf los. Sichern Sie sich jetzt noch Ihren Platz.

Dozent Mark Heitbrink leitet auch in diesem Jahr das meistgebuchte Training "GPOs für Windows 10" [1] in Düsseldorf am 10. Februar und in München am 13. Februar. In diesem Workshop lernen Sie zum Beispiel die Vorgehensweisen bei der Erweiterung der Windows-10-Gruppenrichtlinien kennen, wie Sie Windows 10 mit GPOs absichern und wie Sie die Telemetrie und den Datenschutz konfigurieren. Am 12. Februar erfahren Sie im Training "Betriebssystem- und Softwareverteilung mit Freeware" [2], auf was es ankommt bei der automatischen Installation von Windows 10 und auf was Sie beim Konfigurieren der MDT-Einstellungen achten sollten.

Im Training "Windows 10 richtig aktualisieren" [3] verschafft Ihnen der IT-Experte einen tiefen Einblick in spannende Themen wie die Strategie und Technik für monatliche Patches, die Konfiguration der Windows-Update-Settings sowie die Vorteile eines selbsterstellten Windows-Image zur Aktualisierung. Das Seminar findet am 11. Februar in Düsseldorf statt. Buchen Sie jetzt – Abonnenten profitieren wie immer von einem Vorzugspreis.