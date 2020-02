Download der Woche: Debotnet

Immer wieder wird davor gewarnt, dass Nutzerdaten schnell in irgendwelchen Datenbanken landen. Auch unter Windows 10 ist es sinnvoll, die Datenschutzeinstellungen im Auge zu behalten. Die kostenlose Software "Debotnet" bietet einen einfachen Weg festzulegen, welche Daten Microsoft zu Gesicht bekommt und speichern darf. Das Tool bietet einige Einstellungen, um die eigene Privatsphäre besser zu schützen und Windows-Standard-Apps zu deinstallieren.

"Debotnet" unterteilt die verschiedenen Datenschutzeinstellungen in Kategorien.

"Debotnet" [1] ordnet die verschiedenen Datenschutzeinstellungen in der linken Spalte alphabetisch an und bietet eine Erklärung für die jeweilige Option. Über den Select-Button können Sie sämtliche Bloatware und Skripte auswählen und diese anschließend via "Run" deaktivieren beziehungsweise löschen. Darüber hinaus lassen sich benutzerdefinierte Skripte erstellen und importieren oder von GitHub beziehen, um die Privatsphäre noch gezielter zu schützen.