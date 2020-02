Schnellzugriff auf Sonderzeichen

Vor allem Programmierer bevorzugen oft eine englische Tastatur, da je nach Programmiersprache spezielle Zeichen schneller zugänglich sind. Allerdings hat das den Nachteil, dass zum Beispiel Umlaute wie ü, ö und ä nicht vorhanden sind. Aushelfen kann hier die Webseite "copychar.cc". Hier finden Sie neben den Umlauten außerdem noch viele weitere hilfreiche Sonderzeichen und Symbole. Diese müssen Sie lediglich anklicken, um sie in die Zwischenablage zu kopieren.

Mit "copychar.cc" greifen Sie schnell auf Sonderzeichen, Symbole und Emojis zu.

Neben den Rubriken Buchstaben, Nummern, Zeichen, Pfeilen und Symbolen finden Sie für eher auflockernde Dokumente auch Emojis auf "copychar.cc" [1]. Sämtliche Inhalte lassen sich mit einem Mausklick direkt in die Zwischenablage kopieren und anschließend in die gewünschte Anwendung einbinden. Die häufig genutzten Sonderzeichen werden oben in der Leiste angezeigt. Mit einer Suchfunktion können Sie zudem direkt nach einem Symbol suchen.