Vorschau März 2020: Informationssicherheit

Kaum ein Monat vergeht, in dem keine Presseberichte von einem größeren Datenleck die Runde machen – zuletzt traf es den Mietwagenanbieter Buchbinder. Die Wege, auf denen Informationen das Unternehmen verlassen können, werden dabei vielfältiger. Im März beleuchtet IT-Administrator daher das Thema "Informationssicherheit". Darin erfahren Sie unter anderem, welche Best Practices Sie in Sachen Data Leakage Prevention anwenden können und wie Sie IT-Notfälle richtig üben. Auch zeigen wir die Absicherung von Microsoft Office mit Gruppenrichtlinien sowie die geschützte Datenübertragung per OpenVPN.

Die Informationssicherheit steht im Mittelpunkt der März-Ausgabe.

Oft wird Informationssicherheit gleichberechtigt neben Begriffe wie IT-Sicherheit oder Datenschutz gestellt. Dabei bildet er eigentlich das Dach all dieser Themen, unter dem zusätzlich noch viel mehr steckt. Neben einer begrifflichen Klärung und einem Blick auf die gesetzlichen Grundlagen geht die März-Ausgabe des IT-Administrator darauf ein, wie und mit welchen Werkzeugen IT-Administratoren im täglichen Schaffen für mehr Informationssicherheit sorgen.



Die beim IT-Betrieb angestrebte Verfügbarkeit beispielsweise wird durch technische Maßnahmen beeinflusst, aber auch durch extreme Notfälle. Daher gilt es, entsprechende Notfallpläne zu erarbeiten. Entscheidend ist jedoch, die Maßnahmen dieses Plans regelmäßig zu üben. Denn die Realität zeigt, dass niemand alle Aspekte eines Notfalls voraussehen kann und zudem sorgt regelmäßiges Üben für zielgerichtetes Handeln. Wie geben hierfür praktische Tipps.



