Training "Linux- und Active-Directory-Integration"

Das neue Training "Linux- und Active-Directory-Integration" zeigt praxisnah auf, wie IT-Verantwortliche Linux-Systeme gleichwertig in das Active Directory integrieren. Weiterhin erhalten Sie einen Einblick in LDAP und Kerberos. Das Training findet am 11. März in Hamburg statt und am 19. Mai in München. Buchen Sie wie immer frühzeitig – für Abonnenten gilt ein Sondertarif.

Diesen Frühling erfahren Sie, wie Linux- und Active-Directory-Integration in der Praxis funktioniert.

Wer Anfang März in Hamburg oder Mitte Mai in München am Training "Linux- und Active-Directory-Integration" teilnehmen will, kann jetzt noch buchen, um sich einen Platz zu sichern. Thorsten Scherf zeigt unter anderem, wie Sie ein Computerkonto für Linux-Clients im Active Directory erzeugen und das Linux-System verwalten. Weiterhin erfahren Sie, wie Sie mithilfe eines Cross-Forest-Trust eine Vertrauensstellung zu einem Active-Directory-Forest herstellen und wie Sie erfolgreich Security-Regelwerke für die Clientsysteme verfügbar machen. Auch eine Einführung in LDAP und Kerberos wartet auf Sie.