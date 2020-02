Dynamisches Absperren des PCs

Immer wieder vergessen Mitarbeiter, ihren Rechner zu sperren, wenn sie sich vom Arbeitsplatz entfernen. Nachdem der Passwort-Bildschirmschoner schon lange aus der Mode gekommen ist, lässt sich unter Windows 10 ganz modern ein durch Bluetooth angebundenes Smartphone nutzen, um den PC automatisch zu sperren.

Die "Dynamische Sperre" unter Windows 10 bietet einen einfachen Weg, den PC automatisch zu sperren.

Navigieren Sie zunächst zum Bereich "Geräte" in den Einstellungen. Hier können Sie Ihr Smartphone via Bluetooth an den PC anbinden. Anschließend müssen Sie die Option "Dynamische Sperre" in den Anmeldeoptionen des Accounts aktivieren. Jetzt können sich Mitarbeiter guten Gewissens vom Arbeitsplatz entfernen, da sich der Rechner automatisch sperrt, wenn sich das gekoppelte Gerät außer Reichweite befindet.