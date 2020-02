Bildmetadaten entfernen

Viele Fotos enthalten Metadaten – sensible Informationen wie die GPS-Daten. Um Ihre Privatsphäre zu schützen, sollten Sie diese Daten löschen, bevor Sie die Bilder im Internet veröffentlichen oder versenden. Das kostenfreie Tool "ExifCleaner" löscht die Meta- beziehungsweise Exif-Daten von Fotos, damit Informationen wie Zeitpunkt und Ort der Aufnahme nicht von Dritten einsehbar sind.

Die Open-Source-Software unterstützt die gängigsten Formate wie PNG-, JPG- und TIFF-Dateien. Nach der Installation von "ExifCleaner" [1] müssen Sie lediglich die gewünschten Bilder per Drag & Drop in die Oberfläche ziehen und dann im Edit-Menü den Punkt "Delete" auswählen, um diese von allen Metadaten zu befreien. So schützen Sie Ihre Privatsphäre besser und können die Größe der Dateien zudem reduzieren. Darüber hinaus verfügt das Programm über einen Darkmode, um die Augen auch abends zu schonen.