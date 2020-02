Minigarderobe für Geschäftsreisen

Das bevorstehende Frühjahr ist bei vielen Admins mit Konferenzen und IT-Veranstaltungen gefüllt. Für Ordnungsliebhaber bietet sich daher die praktische "Weekender-Reisetasche" an. Die zusammenfaltbare Garderobe in Form einer Reisetasche verfügt über ein Regalsystem und zwei Haken zum Aufhängen. So lassen sich alle Kleidungsstücke geordnet verstauen.

Das Bodenfach der Reisetasche lässt sich als Wäschekorb verwenden.

Die "Weekender-Reisetasche" [1] enthält einen Tragegriff mit Klettverschluss sowie einen Gurt zum Umhängen. Das Innenleben der Tasche besteht aus einer aufhängbaren Garderobe mit einem schmalen und zwei großen Fächern. Die obere Ablage verfügt über einen Reißverschluss, um zum Beispiel ein zusätzliches Paar Schuhe zu verstauen. Zusammengefaltet betragen die Maße der Tasche 53 x 32 x 7 Zentimeter; mit Garderobe 43 x 30 x 78 Zentimeter; das schmale Garderobenfach ist 7 Zentimeter hoch und das große 15 Zentimeter. Das Gewicht beträgt 1,8 Kilogramm und der Preis knapp 80 Euro.