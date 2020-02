Download der Woche: Sniptool

Kaum ein Monat vergeht, in dem keine Presseberichte von einem größeren Datenleck die Runde machen – zuletzt traf es den Mietwagenanbieter Buchbinder. Die Wege, auf denen Informationen das Unternehmen verlassen können, werden dabei vielfältiger. Im März beleuchtet IT-Administrator daher das Thema "Informationssicherheit". Darin erfahren Sie unter anderem, welche Best Practices Sie in Sachen Data Leakage Prevention anwenden können und wie Sie IT-Notfälle richtig üben. Auch zeigen wir die Absicherung von Microsoft Office mit Gruppenrichtlinien sowie die geschützte Datenübertragung per OpenVPN. [ mehr