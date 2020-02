Download der Woche: ATTO Disk Benchmark

Die Leistung der Rechner und Server im Unternehmen ist nicht zuletzt an die Performance der Festplatten gebunden. Mit "ATTO Disk Benchmark" steht Ihnen ein altbewährtes Werkzeug zur Verfügung, das die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten Ihrer Festplatten unter die Lupe nimmt. Die Ergebnisse zeigt das Programm in einfachen Balkendiagrammen an.

"ATTO Disk Benchmark" zeigt die Leistungsdaten der Festplatte grafisch an.

"ATTO Disk Benchmark" [1] überprüft die Leistung von Festplatten, RAID-Arrays sowie die Host-Verbindung zum angeschlossenen Speicher. Im Menü wählen Sie den Laufwerksbuchstaben und die Dateigröße aus und legen fest, in welchen Paketgrößen das Programm die Datei übertragen soll. Das Tool testet dann, wie lange die Festplatte für den Transfer einer solchen Datei benötigt.