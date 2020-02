Excel-Backup in der Cloud

Jede IT-Abteilung weiß, wie wichtig regelmäßige lokale Backups sind. Allerdings stehen dann beispielsweise Arbeitsmappen in Excel nicht parallel in der Cloud bereit. Das kostenfreie Tool "SmartTools AutoBackup" legt beim Speichern automatisch eine Kopie der Arbeitsmappe im Netzwerk, in der Cloud oder auf einer externen Festplatte ab.

"SmartTools AutoBackup" erstellt verschiedene Versionen der Arbeitsmappen in der Cloud oder lokal.

"SmartTools AutoBackup" [1] unterstützt Excel 365, 2019, 2016, 2013 und 2010 und lässt sich in DropBox, OneDrive und Google Drive integrieren. Mit der Funktion "Dateinamen der Backups erweitern" können Sie die Backupdatei zudem mit einem Zeitstempel versehen, sodass Sie später Zugriff auf verschiedene Versionen der Arbeitsmappen haben.