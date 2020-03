Erstes Sonderheft 2020: Clientmanagement

Unser Sonderheft 2020 "Clientmanagement – Stationäre und mobile Rechner administrieren und absichern" versorgt Administratoren mit Strategien und praktischem Wissen rund um das Management der Clients im Unternehmen. Das Sonderheft erscheint Anfang April 2019, Sie können es jedoch schon jetzt vorbestellen. Wie immer profitieren Abonnenten von einem Vorzugspreis.

Das erste Sonderheft 2020 greift KMUs beim Clientmanagement unter die Arme.

Zunächst sondieren wir im Sonderheft "Clientmanagement – Stationäre und mobile Rechner administrieren und absichern" [1] den Markt für Clientmanagementwerkzeuge und zeigen, worauf IT-Verantwortliche bei der Beschaffung und auch bei der Einführung solcher Systeme achten müssen. Im Umfeld von Inventarisierung und Lizenzmanagement untersuchen wir dann ausgewählte Werkzeuge auf ihre Einsatzzwecke und Tauglichkeit. Anschließend betrachtet das Autorenteam des Sonderhefts Wege und Techniken der Softwareverteilung und -aktualisierung in Windows- und iOS-Umgebungen.



Nicht zu kurz kommen darf natürlich die Sicherheit der Endgeräte, die wir in einer eigenen Rubrik optimieren. Hier betrachten wir Sicherheitskonzepte für mobile wie stationäre Clients und zeigen Maßnahmen gegen einige der wichtigsten Schwachstellen wie etwa Pass-the-Hash. Abgerundet wird das neue Sonderheft durch das Management der Anwendungen auf den Clients, das sich beispielsweise in den Remotedesktopdiensten, VDI-Infrastrukturen aber auch im sicheren Datenaustausch zwischen Rechnern widerspiegelt.