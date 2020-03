Download der Woche: Memex

Beim täglichen Surfen im Netz rufen Admins oft mehrere Hundert Seiten auf. Um wichtige URLs schnell wieder zu finden, bietet sich ein Add-on wie "Memex" an. Mit dem Tool können Sie Ihren Browserverlauf durchsuchen und nach Datum, Tags oder einer bestimmten Domain filtern. Zudem können Sie direkt auf einer Webseite Text markieren und Kommentare hinzufügen.

Mit "Memex" lassen sich Webseiten verschiedenen Kategorien zuordnen.

"Memex" [1] ist für die Browser Firefox, Chrome und Brave verfügbar. Nach dem Hinzufügen des Add-ons öffnet sich zunächst das Dashboard, in dem Sie unter anderem Ihren Suchverlauf und Bookmarks importieren können. Die Daten werden standardmäßig lokal auf dem Rechner gespeichert, über die Backupfunktion lassen sich diese aber auch in der Cloud ablegen. Das Suchfeld am oberen Rand findet alle gespeicherten und aufgerufenen Seiten mittels Keywords oder Tags.



Um Text auf einer geöffneten Seite zu markieren oder ein Kommentar hinzuzufügen, benutzen Sie die Sidebar. Diese öffnet sich automatisch, wenn Sie über den rechten Rand des Bildschirms fahren. Hier können Sie die Webseite außerdem als Bookmark speichern oder Tags hinzufügen.