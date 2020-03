Trainings "Active Directory" und "Logmanagement"

Für die reibungslose und sichere IT spielen das Active Directory und das Logmanagement eine bedeutende Rolle. Diesen Sommer möchten wir Ihnen mit den gleichnamigen Trainings unter anderem die Umsetzung eines zentralisierten Logmanagements und die vielseitigen Einsatzbereiche des Azure AD nahebringen. Am 8. Juni geht es in München los, sichern Sie sich bereits jetzt Ihren Platz.

Das "Azure Active Directory" [1] bietet mittlerweile weitaus mehr als die User-Authentifizierung für Office 365. Vielmehr erlaubt es die nahtlose Anmeldung an mittlerweile tausenden Cloudanwendungen und lässt sich mit dem lokalen Active Directory integrieren. Unser Training am 8. Juni in München und 13. Juli in Frankfurt zeigt mögliche Einsatzbereiche, die technische Umsetzung ebenso wie den Umgang mit privilegierten Identitäten und das Monitoring des Azure AD. Weiterhin erfahren Sie, auf was es beim Vorbereiten des Azure AD für Office 365 und bei der Domänenverwaltung und Office-365-Berechtigungen ankommt.



Im Training "Logmanagement" [2] am 9. Juni in München und 14. Juli in Frankfurt zeigt Ihnen Dr. Guido Söldner, welche organisatorischen und technischen Maßnahmen für ein erfolgreiches Logmanagement erforderlich sind. Um die Vorteile eines solchen Logmanagements wie etwa die bessere Einsicht in die Gesundheit der eigenen IT-Landschaft aber auch eine höhere Sicherheit zu nutzen, gilt es, Logdateien unterschiedlichster Formate einzusammeln, in ein gemeinsames Format zu bringen und schließlich auszuwerten. Der erfolgreiche Umgang mit Logdateien wie auch viele weitere spannende Themen warten diesen Sommer auf Sie. Buchen Sie wie immer frühzeitig – Abonnenten profitieren von einem Sondertarif.