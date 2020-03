WiFi-Passwort auslesen

Wenn der Admin neue PCs im Unternehmen einrichtet, benötigt er auch das oftmals sehr lange WiFi-Passwort. Das ist zwar auf dem eigenen Rechner gespeichert, aber in der Regel nicht abrufbar. Mit Admin-Rechten können Sie unter Windows 10 das Passwort selbst auslesen und müssen die Details nicht erst auf dem Router oder in der Dokumentation nachsehen.

Mit ein paar Eingaben lässt sich über die Befehlszeile das WLAN-Passwort anzeigen.