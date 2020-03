Automatische Reparatur unter Windows abstellen

Wenn es beim Start von Windows zu Problemen kommt, schaltet sich in der Regel die automatische Reparaturfunktion ein. Wenn der Assistent das Problem nicht auf Anhieb beheben kann, läuft dieser unter Umständen in einer Endlosschleife weiter. Mit einem kleinen Eingriff im System können Sie die Funktion abschalten.

Wechseln Sie zunächst mit der Tastenkombination "STRG+F8" in den abgesicherten Modus und anschließend zu den erweiterten Startoptionen. Hier wählen Sie den Bereich "Problembehandlung" aus. Nun wechseln Sie in die Eingabe-Aufforderung und geben den Befehl bcdedit /set {current} recoveryenabled No ein. Danach ist die automatische Reparatur auf dem Rechner deaktiviert.