Download der Woche: APO-OK

Die Bordmittel für das Energiesparen unter Windows 10 sind ein guter Anfang, aber nicht so ergiebig wie ein dediziertes Tool. Mit der kostenfreien Software "APO-OK" können Sie unter anderem festlegen, wann sich der Monitor automatisch ausschaltet oder in einen anderen Energieplan wechselt. Das schlanke Tool integriert sich für den Schnellzugriff in die Taskleiste.

"APO-OK" wechselt nach zwei Minuten Inaktivität automatisch in den Modus "Ausbalanciert".

Mit dem Timer von "APO-OK" (AutoPowerOptionsOK) [1] stellen Sie ein, wann genau Ihr PC in den Ruhezustand wechselt oder den Bildschirm ausschaltet – das Programm zeigt bei Bedarf kurz davor eine Meldung an. Weiterhin kann das Tool den Energieplan nach einer bestimmen Zeit ändern und darüber hinaus den PC direkt herunterfahren, neustarten oder den Benutzer abmelden.