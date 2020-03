AWS-Backup regionsübergreifend anlegen

Die meisten Unternehmen haben strenge Backuprichtlinien, um den Geschäftsbetrieb auch bei unvorhergesehenen Ereignissen zu sichern. Eine wichtige Rolle spielen dabei regionsübergreifende Sicherungen. AWS bietet dafür die Möglichkeit, ein Backup in eine andere Region zu kopieren. Unser Tipp zeigt Ihnen, wie Sie vorgehen.

Unser Tipp zeigt Ihnen, wie Sie ein zusätzliches Backup in der Amazon-Cloud ablegen.

Das kann entweder auf Wunsch (On-Demand) geschehen oder automatisch als Teil eines Backupplans. Um eine On-Demand-Kopie eines Backups in eine andere Region zu starten, wählen Sie in der AWS-Konsole unter "AWS Backup" die zu kopierende Sicherung im Backup Vault aus und klicken auf "Kopieren". Anschließend wählen Sie das Backup Vault in Ihrer Zielregion aus und bestätigen den Vorgang mit einem Klick auf "Kopieren".



Je nach Größe der Datei kann die Erstellung einer solchen Kopie einige Zeit in Anspruch nehmen. Der aktuelle Status ist im Abschnitt "Jobs" unter "Copy jobs" einsehbar. Sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist, wechseln Sie über die Konsole in die Zielregion. Dort ist das Backup im gewählten Backup Vault zu finden und Sie können wie gewohnt ein Wiederherstellungsvorgang einleiten.



Alternativ nutzen Sie das AWS Command Line Interface oder eines der SDKs, um den Prozess zu automatisieren oder in andere Anwendungen zu integrieren. Für regionenübergreifende Backups werden Ihnen Kosten für die Übertragung sowie Kosten für den genutzten Speicher in der neuen Region berechnet.