Digitalausgabe des IT-Administrator bis Juni kostenfrei erhältlich

Wer zur Zeit im Home Office arbeitet und nicht an die abonnierte Druckausgabe des IT-Administrator im Büro kommt, kann ab dem April-Heft kostenfrei auf die digitale Version zugreifen. Alles, was Sie als Leser dafür tun müssen: Schreiben Sie uns eine kurze E-Mail und Sie erhalten das E-Paper des IT-Administrator bis Juni in ihr digitales Postfach geliefert. Die bald erscheinende April-Ausgabe kommt aus aktuellem Anlass übrigens mit 30 Seiten Home-Office-Special zum Download.

Kostenlos von April bis Juni: Die digitale Ausgabe des IT-Administrator

Um sich Ihre kostenlosen digitalen IT-Administrator-Ausgaben bis Juni zu sichern, schreiben Sie einfach eine Nachricht mit dem Betreff "Zugang ITA" an die E-Mail-Adresse "epaper@it-administrator.de" [1]. Sie erhalten dann automatisch zum jeweiligen Erscheinungstermin eine E-Mail mit den zum Zugriff nötigen Angaben. Und wem das Heft nicht aktuell genug ist: In den nächsten Tagen und Wochen werden wir auf unserer Homepage viele Artikel und Informationen rund um das Thema "IT in Zeiten der Coronakrise" einstellen.