VPN mit PRTG überwachen

IT-Umgebungen verschiedener Standorte sind häufig mit einer VPN-Verbindung untereinander vernetzt. Wenn Sie bereits die Verfügbarkeit ihrer Netzwerkinfrastruktur mit PRTG überwachen, ist es sinnvoll, das Tool nun auch für das Monitoring der VPN-Verbindungen einzusetzen. Wie genau Sie das VPN effektiv überwachen und bei einem Ausfall zugleich möglichst wenig Benachrichtigungen erhalten, zeigt unser Tipp.

Zu diesem Zweck müssen Sie eine weitere Abhängigkeit festlegen, die die zweite Firewall repräsentiert. Öffnen Sie hierzu in PRTG am Gerät "Firewall 1" die Einstellungen des Sensors, der die bestehenden VPN-Verbindungen überwacht. In unserem Szenario kann es sich dabei beispielsweise um den Sensor "SNMP Cisco ASA VPN-Verbindungen" handeln. Nutzen Sie im Abschnitt "Zeitpläne und Abhängigkeiten" bei "Art der Abhängigkeit" die Option "Wählen Sie ein Objekt". Bestimmen Sie unter "Abhängigkeit" einen Sensor, der als Master die Abhängigkeit dieses Sensors repräsentiert. In unserem Szenario ist das der Ping-Sensor des Geräts, das die zweite Firewall darstellt. Speichern Sie abschließend Ihre Änderungen.







Abhängigkeiten in PRTG: Der Ping-Sensor an Firewall 2 ist das Abhängigkeitsobjekt des Connection Sensors.





Um die Einrichtung eines zielgerichteten Monitorings Ihrer VPN-Verbindungen zu erläutern, beschreiben wir die Situation am besten an einem ganz konkreten Szenario. Nehmen wir an, das VPN wird zwischen zwei Firewalls aufgebaut, sodass Sie in PRTG zwei separate Geräte einrichten müssen. Außerdem sollten Sie einen Standardbenachrichtigungs-Trigger in der Root-Gruppe konfiguriert haben, der nach 60 Sekunden Benachrichtigungen für alle Fehlerzustände sendet.In unserem Szenario können Sie zwei Arten von Abhängigkeiten parallel verwenden, die auf dem Status anderer Sensoren basieren. Auf diese Weise können Sie die Überwachung unterbrechen und Fehlalarme, falsche Ausfallzeiten-Erfassung und Benachrichtigungsfluten vermeiden. Im Folgenden sehen Sie, wie Sie einen Gerätesensor (in den meisten Fällen den Ping-Sensor) in Abhängigkeit von diesem Gerät verwenden. Darüber hinaus können Sie einen Sensor auf einem anderen Gerät in Abhängigkeit zu einem zweiten Sensor auf dem ersten Gerät bringen.Zur Einrichtung der ersten Abhängigkeit öffnen Sie in PRTG die Einstellungen des Ping-Sensors auf dem Gerät, das die erste Firewall darstellt, zum Beispiel Firewall 1. Wählen Sie im Abschnitt "Zeitpläne und Abhängigkeiten" bei "Art der Abhängigkeit" die Option "Hauptobjekt für übergeordnetes Gerät" aus und speichern Sie. Der Ping-Sensor ist nun das Master-Abhängigkeitsobjekt für dieses Gerät. Das bedeutet, dass, wenn sich der Ping-Sensor im Fehlerzustand befindet (das heißt, das Gerät Firewall 1 ist nicht mehr erreichbar), die Firewall 1 und alle ihre Sensoren durch Abhängigkeit angehalten werden.Im nächsten Schritt richten Sie nun die zweite Abhängigkeit ein, denn Sie müssen auch überprüfen können, ob die andere Firewall verfügbar ist oder nicht. Wenn das entsprechende Gerät aufgrund von Verbindungsproblemen ausgefallen ist, dann möchten Sie die Überwachung der Verbindung während der Zeit der Nichtverfügbarkeit sicherlich unterbrechen. Andernfalls erhalten Sie zwei Benachrichtigungen oder haben zwei Sensoren im Fehlerzustand für die gleiche Grundursache.Der Ping-Sensor ist nun das Master-Abhängigkeitsobjekt für den in unserem Szenario genutzten Sensor "SNMP Cisco ASA VPN-Verbindungen". In Ihrer Umgebung kann das jeder beliebige Sensor sein, der beispielsweise die offenen VPN-Verbindungen überwacht. Wenn sich der Ping-Sensor im Fehlerzustand befindet (also die zweite Firewall nicht mehr erreichbar ist), wird der Sensor "SNMP Cisco ASA VPN-Verbindungen" dank der eingerichteten Abhängigkeit pausiert. Eine bebilderte Anleitung finden Sie im How-to-Bereich auf der Paessler-Homepage unter [1].