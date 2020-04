Sprache unter Windows 10 ändern

In einigen Fällen kann es wichtig sein, die Sprache unter Windows zumindest kurzzeitig umzustellen. Dadurch lassen sich zum Beispiel in Englisch abgehandelte Troubleshooting-Tipps am eigenen Rechner besser nachvollziehen. Allerdings kann während der Installation von Windows nur eine Anzeigesprache festgelegt werden. Mit ein paar Handgriffen können Sie allerdings nachträglich weitere Sprachen hinzufügen.

Gehen Sie dazu in den Windows-Einstellungen in die Rubrik "Zeit und Sprache" und wechseln im folgenden Dialog dann zu "Sprache". Hier findet sich der Link "Windows-Anzeigesprache im Microsoft Store hinzufügen". Nach der Auswahl sowie dem Download der gewünschten Sprache werden Sie nach der Installation entsprechend begrüßt. Sobald Sie mehrere Sprachen auf dem PC installiert haben, blendet Windows per Default die Sprachenleiste im Systray ein.