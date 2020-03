Kostenlose Tools und Dienste für das Home Office

Zahlreiche Unternehmen der IT-Industrie haben auf die Corona-Krise mit vergünstigten oder sogar komplett kostenlosen Angeboten reagiert. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht aktueller Angebote der IT-Industrie. Sofern nicht anders erwähnt, sind die Angebote kostenlos.





Webinar "Vote for Remote" am 2. April um 9:00 Uhr: Maßnahmen für erfolgreiches Remote Working Videokonferenz per Click & Talk: Bis zum 30. Juni gratis digitale Meetings realisieren. SchoolFox: App und Messenger zum Teilen von Lernstoff oder News zwischen Schülern und Lehrern. Bis Schuljahresende 2019/20 steht die Premiumvariante kostenlos zur Verfügung.Als Gold-Partner von Microsoft stellt AppSphere sechs Monate kostenlose Office-365-E1-Unternehmenslizenzen bereit. Dazu gehören Office Online für Word, Excel, PowerPoint und OneNote für Nutzung im Browser sowie Sharepoint, OneDrive, Planner, Teams und Yammer.DRACOON bietet seinen sicheren Cloudsppeicher kostenfrei an. Das Angebot richtet sich jedoch nicht nur an Unternehmen, sondern auch an Privatanwender, die über einen clientseitig verschlüsselten sicheren Datenraum ihre Laborergebnisse, Befunde, Allergiepässe und sonstigen Patientendaten bestmöglich geschützt wissen wollen. Von hier aus können die gespeicherten Informationen auch mobil und sicher mit behandelnden Ärzten oder Krankenhäusern per Android- und iOS-App geteilt werden.Unternehmen und Privatnutzer können sich ab sofort anmelden und angeben, wie viele Lizenzen sie benötigen. Darauf basierend stellt das Softwareunternehmen auf sehr unbürokratischem Weg den erforderlichen Speicherplatz zur Verfügung.Alle Unternehmen und Behörden können ab sofort die Authentifizierungslösung "ESET Secure Authentication" kostenfrei beantragen und für sechs Monate ohne automatische Verlängerung nutzen.ESET Secure Authentication ist eine lokale Server-Installation und für Unternehmen jeder Größe geeignet. Die gesamte Installation dauert lediglich 15 Minuten. Unabhängig vom Installationstyp kann die Lösung pro Instanz bis zu 20.000 Seats und 80 Anfragen pro Sekunde verarbeiten. Die Einbindung eigener SQL-Server und der Betrieb mehrerer Instanzen macht die Lösung flexibel einsetzbar. Die mitgelieferte ESA-App kann auch mit den Smartphone-eigenen Authentifizierungsoptionen (Touch ID, Face ID oder Android Fingerprint) genutzt werden.Mit der Aktion "StayAtHome" stellt der Cloud- und Hosting-Anbieter NETWAYS Web Services (NWS) die drei Lösungen Rocket, Chat, Jitsi und Nextcloud ab sofort für drei Monate kostenfrei zur Verfügung. Der gleichnamige Gutschein-Code StayAtHome ist gültig, solange der Vorrat reicht. Aktuell sind je App 100 Instanzen geplant.O&O-Software bietet derzeit mit "O&O Syspectr" kostenloses IT-Management aus der Ferne und mit "O&O BlueCon 17" Disaster Recovery als besonderes Angebot. Anstelle von 1090 Euro (brutto) ist es für 59 Euro zu haben.Okta bietet kostenlose Nutzung der Identity Cloud und stellt ab sofort seine Produkte für Single Sign-On (SSO) und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA ) Unternehmen für sechs Monate kostenlos zur Verfügung. Das kostenlose Produktpaket umfasst folgende Dienstleistungen: SSO und MFA für fünf Anwendungen. Sicherer Zugang zu mehr als 6500 vorintegrierten Anwendungen, Einrichtung nahtloser Verbindungen zu bestehenden Directories wie AD oder LDAP, ohne zusätzliche Hardware oder Änderung der Firewall, Bereitstellung eines sicheren Fernzugriffs mit SSO und MFA für VPNs und mehr.Der IT-Dienstleister publicplan GmbH unterstützt ab sofort die öffentliche Verwaltung und Ministerien, Behörden, Städte und Kommunen mit drei seiner Werkzeuge für die digitale Zusammenarbeit. Bis mindestens Ende des Jahres sind "GovPad" (datenschutzkonform gemeinsam an Dokumenten arbeiten), "GovChat" (sichere Kommunikation) und die "Jitsi"-Videokonferenz kostenlos verfügbar.GovPad: https://cryptpad.publicplan.cloud GovChat: https://GovChat.publicplan.cloud Jitsi-Videokonferenz: https://jitsi.publicplan.cloud/ Teamplace ist eine sehr schnelle, einfache Möglichkeit, um Teamarbeit im Homeoffice zu ermöglichen. Jeder im Team kann von jedem Gerät Dateien hochladen, einsehen, bearbeiten, kommentieren und vieles mehr. Der Activity Stream sorgt dafür, dass alle den Überblick behalten. 5 GByte Speicher sind kostenlos im Account enthalten. Wem das nicht ausreicht, der kann seine Homeoffice-Geschichte erzählen und erhält dafür 50 GByte kostenlos.