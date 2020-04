Digitalen Notfallplan entwickeln

Eine einbrechende Konjunktur, Unternehmen, die aufgrund fehlender Aufträge in Kurzarbeit gehen müssen, ins Bodenlose fallende Aktienkurse – die Auswirkungen der Corona-Krise auf die deutsche Wirtschaft sind gravierend. Doch anstatt in Panik zu verfallen, ist die Einrichtung eines Notfallplans für Firmen die Strategie der Stunde. Hierbei spielt vor allem die IT eine wichtige Rolle.

Ein digitaler Notfallplan kann helfen, die Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern.