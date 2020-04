Mobiles Tischtennisset

Bevor Ihnen durch die weitgehende Ausgangssperre sprichwörtlich die Decke auf den Kopf fällt, lohnt sich ein Blick auf das mobile Tischtennisset. Dieses besteht aus zwei Schlägern, zwei Bällen und einem anpassbaren Netz, das nahezu jeden Tisch in eine Tischtennisplatte verwandelt.

Mit dem mobilen Tischtennisset erhält der Admin ein ganz besonderes "Netzwerk".

Das mobile Tischtennisset [1] ist mit zwei Netzpfosten ausgestattet, die sich auseinanderziehen lassen und die Tischkante umklammern – so bleibt das Netz immer straff. Die Befestigung ist an jedem Tisch mit bis zu 190 Zentimetern Breite und 4,4 Zentimetern Dicke möglich. Durch das einfache Verstauen lässt sich das Tischtennisset bei hoffentlich baldiger Rückkehr auch in das Büro für ein kleines Tournier mitnehmen. Mit knapp 25 Euro sind Sie dabei.