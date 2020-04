Newsletter in modernem Gewand

Passend zum Frühling haben wir unseren Newsletter deutlich aufgefrischt. Die markanteste Veränderung: Er hat mit "IT-Administrator Wochenstarter" nun einen Namen und kommt im HTML-Format in Ihr E-Mail-Postfach. Das erlaubt ein moderneres Erscheinungsbild, dem wir aber nicht die gewohnte Übersichtlichkeit geopfert haben. Inhaltlich versorgen wir Sie weiterhin mit aktuellen, praxisnahen und passgenauen Admin-News.

Trotz Abschied von "text only" bleibt der neue Newsletter des IT-Administrator übersichtlich.

Der "IT-Administrator Wochenstarter" vereint modernes HTML-Format und Übersicht. Was den Inhalt betrifft, wollen wir in Zukunft für Sie noch stärker aktuelle Themen sammeln. Auch auf spannende Fachartikel auf unserer Homepage verlinkt der Newsletter direkt. Wenige, aber gezielt platzierte Bilder runden das Erscheinungsbild ab. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns an [1] Ihre Gedanken zum neuen Look des Newsletters mitteilen würden.