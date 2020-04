Virtuelle Maschinen verschlüsseln

Verschlüsselungen sind weitestgehend von Daten und Dateiordnern bekannt. Doch ebenso lassen sich ganze VMs verschlüsseln und so vor unbefugtem Zugriff schützen. Parallels Desktop für Mac beinhaltet bereits ein Feature für die Verschlüsselung von VMs. Unser Tipp zeigt Ihnen, wie Sie diese Option aktivieren.

Bevor Sie jedoch Ihre VM verschlüsseln, ist es ratsam, ein Backup der VM zu erstellen. Für die Verschlüsselung gehen Sie anschließend wie folgt vor:



Schließen Sie zunächst Ihre VM. Öffnen Sie dann die Konfigurationseinstellungen der virtuellen Maschine. Wechseln Sie bei den oberen Tabs auf "Sicherheit". Klicken Sie unter "Mit Passwort verschlüsseln" auf "Einschalten", um die Verschlüsselung zu aktivieren. Im Anschluss legen Sie das Passwort für die VM fest. Der farbige Balken unter der Eingabemaske zeigt Ihnen, wie sicher das System Ihr gewähltes Passwort einschätzt. Es ist sehr wichtig, sich dieses Passwort zu merken. Bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, da es nicht möglich ist, das Passwort zu erneuern. Bestätigen Sie das Passwort mit "OK" und warten Sie, bis der Verschlüsselungsprozess abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.



Anschließend können Sie Ihre Windows-VM über Parallels Desktop für Mac neu starten. Im Control Center oben links bemerken Sie ab diesem Zeitpunkt ein kleines Schloss. Bei jedem Start der Windows-VM müssen Sie nun das festgelegte Passwort eingeben. Möchten Sie die Verschlüsselung wieder aufheben, folgen Sie einfach den genannten Schritten und deaktivieren die Verschlüsselung wieder.