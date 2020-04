Ungetrübte Lesefreude

Die Haufe Group stieg schon früh in die Cloud ein und hat nach Wegen gesucht, mit Produkten und Angeboten auch mit sensiblen Daten in der Cloud sicher zu arbeiten. Der Anwenderbericht skizziert, wie sich in Zusammenarbeit mit einer externen Beratung regulatorische und technische Anforderungen klären ließen und bestehende Infrastrukturservices von AWS zum Einsatz kamen. [ mehr