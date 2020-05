Move Mouse

Um besser zu kontrollieren, wann Windows in den Ruhezustand wechselt, bietet sich das Tool "Move Mouse" an. Dieses bewegt die Maus automatisch und verhindert somit den Wechsel in den Schlafmodus. Darüber hinaus kann das Werkzeug Befehle und PowerShell-Skripte automatisiert ausführen.

Mit "Move Mouse" lässt sich verhindern, dass Windows automatisch in den Schlafmodus wechselt.

In den Einstellungen von "Move Mouse" [1] legen Sie fest, wann und wohin sich die Maus bewegen soll. Dazu lassen sich die exakten Koordinaten auf dem Bildschirm bestimmen und anschließend einstellen, welche Aktion die Maus durchführen soll. Zum Beispiel lässt sich so eine Anwendung automatisiert öffnen. Auf Wunsch kann die Bewegung des Zeigers verborgen erfolgen. Weiterhin können Sie das Zeitintervall festlegen und auswählen, an welchen Tagen das Programm die Aktion durchführen soll. Auch Kommandos und PowerShell-Skripte lassen sich mit dem Tool automatisiert starten.