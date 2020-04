Red Hat Enterprise Linux 8.2 verfügbar

Red Hat präsentiert ein neues Release seiner Open-Source-Enterprise-Distro: Für Red Hat Enterprise Linux 8.2 hat sich der Anbieter vor allem Management und Monitoring, den Container-Tools und der User Experience gewidmet.

In "RHEL 8.2" setzt Red Hat den Fokus unter anderem auf die User-Experience.

Wichtige Neuerungen im frisch veröffentlichten Red Hat Enterprise Linux 8.2 (RHEL 8.2) [1] sind Updates für Red Hat Insights. Dazu zählen verbesserte Einblicke in die IT-Sicherheit, Compliance und betriebliche Effizienz. Weiter sollen Unternehmen über den proaktiven IT-Risikomanagement-Service neue Richtlinien und Patch-Services erhalten, um bei der Definition und Überwachung wichtiger interner Richtlinien unterstützt zu werden. Darüber hinaus offeriert RHEL 8.2 über Control Groups (cgroups) v2 eine verbesserte Ressourcenverwaltung.



In puncto Leistung sollen NUMA- und Sub-NUMA-Servicerichtlinien bessere Möglichkeiten zur Optimierung Performance-kritischer Workloads bieten. Weiter hat Red Hat den Application Stream der Container-Tools aktualisiert und angekündigt, ihn 24 Monate lang zu unterstützen. Mit Udica intergriert die Neuvorstellung auch ein neues Tool, das die Erstellung anforderungsspezifischer, containerzentrierter SELinux-Sicherheitsrichtlinien erleichtert und so dazu beiträgt, die Sicherheit von containerisierten Workloads zu erhöhen.



Hinsichtlich des Anwendererlebnisses ermöglicht RHEL 8.2 beispielsweise eine Subskriptions-Registrierung bereits während des Installationsprozesses, in dessen Rahmen nun auch schon Red Hat Insights aktivierbar ist.