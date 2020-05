Jetzt vorbestellen: Sonderheft Collaboration

Die unternehmensweite Zusammenarbeit ist unter den aktuellen Umständen schwieriger als je zuvor. Das notwendige Know-how bieten wir in unserem zweiten IT-Administrator Sonderheft 2020 "Collaboration – Datenaustausch und Kommunikation in Microsoft-Infrastrukturen". Hierin erfahren Sie unter anderem, wie Sie Ihre Collaboration-Infrastruktur gekonnt einrichten und wie der Datenaustausch mit OneDrive sowie die Aufgaben- und Projektverwaltung mit Microsoft Teams gelingen. Sie können das Heft bereits jetzt im Shop vorbestellen. Abonnenten profitieren wie immer von einem Vorzugspreis.



Im Herbst sondieren wir im Collaboration-Sonderheft die wichtigsten Themen für den Datenaustausch und die Kommunikation im Unternehmen.

Im IT-Administrator Sonderheft II "Collaboration – Datenaustausch und Kommunikation in Microsoft Infrastrukturen" [1] widmet sich das Autorenteam den wichtigsten Themen für eine erfolgreiche Collaboration-Infrastruktur im Unternehmen. Unter anderem fassen wir den SharePoint Server 2019 ins Auge und zeigen, wie Sie diesen lokal und auch in hybriden Infrastrukturen erfolgreich einrichten und betreiben. Damit die Kommunikation im Unternehmen nicht abbricht, braucht es zudem entsprechende Tools. Wir werfen einen Blick auf die vielseitige Plattform Microsoft Teams und unterstützen Sie bei der Migration von Skype für Business zu Teams.



Nicht zu kurz darf natürlich das Thema Datenaustausch kommen. Hier betrachten wir Anwendungen wie OneDrive und OneNote genauer und erklären, wie File Sharing mit SharePoint 2019 gelingt. Diese und weitere spannende Inhalte bieten wir in unserem zweiten Sonderheft 2020, das Mitte Oktober erscheint. Sie können sich Ihr Heft jetzt schon im Shop vorbestellen.