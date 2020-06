Download der Woche: HDDExpert

Auch beim Einsatz schneller SSDs gelten im Prinzip dieselben Regeln wie bei klassischen Hard Disk Drives: Beide können Fehler produzieren oder über die empfohlenen Nutzungsparameter hinausgehen und kurzzeitig ausfallen. Mit dem kostenfreien Tool "HDDExpert" lassen sich alle verfügbaren Informationen über ihre Festplatten anzeigen – egal ob magnetischer Datenträger oder SSD.

Nicht zuletzt durch die Einordnung der S.M.A.R.T.-Werte zeigt sich "HDDExpert" äußerst hilfreich.

"HDDExpert" [1] erkennt sowohl den Hersteller und die Modellnummer als auch die zugehörige Seriennummer sowie die verwendete Firmware. Weiterhin lässt sich die Anzahl der Schreibzyklen auf der Festplatte und die absolute Einsatzdauer einsehen. Die wichtigen S.M.A.R.T.-Werte werden ebenfalls in lesbare Ausdrücke übersetzt und aufgetretene Fehler in Rot dargestellt. Für all diese Informationen müssen Sie allerdings gelegentlich ein paar Werbelinks für Festplatten und Software ertragen.