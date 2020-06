Vorschau Juli 2020: Monitoring & Support

Ob die IT läuft oder nicht, sollte der Administrator im Idealfall nicht erst durch Beschwerden der Mitarbeiter erfahren. Eine proaktive Überwachung der Systeme kann Ungereimtheiten schon im Vorfeld aufdecken. Und sollte doch etwas schieflaufen, benötigen die User natürlich passgenaue Unterstützung. In der Juli-Ausgabe beleuchten wir deshalb den Schwerpunkt "Monitoring & Support". Darin zeigen wir unter anderem, wie Sie die Leistung von Terminalservern im Blick behalten und welche Neuerungen das Ticketsystem OTRS 8 mitbringt. Auch die Überwachung von USV-Anlagen darf nicht fehlen. In den Tests nehmen wir das Ticketsystem Servicecamp von TeamViewer unter die Lupe.

Die Überwachung von Systeme sowie die Unterstützung von Anwendern stehen im Mittelpunkt der Juli-Ausgabe.

Viele Administratoren kennen das Dilemma wenn sich die Nutzer über schlechte Performance einer Anwendung beschweren, im Backend aber mit klassischen Methoden der Überwachung nichts Auffälliges festzustellen ist. Besonders oft tritt diese Diskrepanz im Terminalserver- und VDI-Betrieb auf. Doch Microsoft hat unlängst die vorhandenen Troubleshooting-Hilfsmittel durch neue Performance-Metriken ergänzt, die den Fokus näher an den User rücken, wie wir im Juli-Heft zeigen.



Das Monitoring spaltet Administratoren derweil in zwei Lager: Einige schwören auf agentenbasierte Überwachung, die anderen halten gern ihre Systeme frei von Zusatzsoftware und gehen den agentenlosen Weg. Doch das 30 Jahre alte SNMP-Protokoll hat das Potenzial, die Brücke zwischen den beiden Fraktionen zu schlagen und das Beste aus beiden Welten für die Systemüberwachung herauszuholen. Wie das klappt, erfahren Sie in der Juli-Ausgabe.



