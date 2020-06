Sichere Recherche mit VPN-Zugang

In Zeiten von Home Office finden vor allem VPN-Verbindungen immer mehr Anklang. Für die gelegentliche Recherche bietet sich daher das Tool "TunnelBear" an. In der Standardvariante erhalten Sie 500 MByte Bandbreite pro Monat kostenlos. Für die Registrierung benötigen Sie lediglich eine E-Mail-Adresse.

"TunnelBear" ist ein beliebter VPN-Dienst, der auch als App für iOS und Android verfügbar ist.

Mit "TunnelBear" [1] können Sie sich über eine deutsche, eine kanadische, US-amerikanische oder eine englische IP-Adresse mit dem Internet verbinden. Damit sind zum Teil auch Webinhalte aufrufbar, die in Deutschland nicht bereitstehen. Allerdings sind in der kostenfreien Version nur 500 MByte Surfvolumen pro Monat enthalten, was aber für die zielgerichtete Internetrecherche ohne Zugriff auf Multimedia- oder Streaming-Content ausreichen sollte.