Download der Woche: Core Temp

Bekannterweise sollte sich ein Rechner nicht überhitzen, da sonst verminderte Lebensdauer und Abstürze drohen. Ein Tool zum Überwachen der CPU-Temperatur ist daher sinnvoll. Die kostenfreie Software "Core Temp" zeigt in einer übersichtlichen Oberfläche die Temperatur jedes einzelnen Prozessorkerns an und bietet zudem Erweiterungsmöglichkeiten via Plug-ins und Add-ons.

Mithilfe des Digital Thermal Sensors kann das Tool "Core Temp" sehr genaue Angaben zur Temperatur des Prozessors machen.