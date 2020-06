Besserer Phishing-Schutz durch Mitarbeitertrainings

Für Cyberkriminelle ist die weltweite COVID-19-Pandemie eine Gelegenheit, ihre Aktivitäten zu intensivieren. Sie nutzen die gegenwärtige Unsicherheit vieler Menschen und Organisationen aus, um diese zusätzlich finanziell zu schädigen. Unser Fachartikel zeigt, wie sich mit dem richtigen Ansatz und verschiedenen Vorgehensweisen das Wissen und die Sensibilität der Mitarbeiter für Cybersecurity signifikant verbessern lässt.

Was ist noch einmal Phishing? Viele Anwender sind sich da immer noch nicht ganz sicher.

Was ist Phishing? Was ist Ransomware? Was ist Malware? Diese Fragen stellte der Sicherheitsdienstleister Proofpoint mehr als 3500 berufstätigen Erwachsenen aus den USA, Australien, Frankreich, Deutschland, Japan, Spanien und Großbritannien. Dabei kamen die Experten des IT-Sicherheitsanbieters zu erstaunlichen Resultaten. Denn viele, die es eigentlich wissen sollten, sind hier anscheinend völlig ahnungslos.



Den Begriff Malware konnten zwei Drittel richtig zuordnen – peinlich nur, dass fast 30 Prozent der US-amerikanischen Umfrageteilnehmer der Meinung waren, dass Malware eine Art von Hardware wäre, die WLAN-Signale verstärkt. Vollkommen ahnungslos waren die Befragten bei den Begriffen Ransomware, Smishing (dem Phishing über SMS) und Vishing (Phishing über Video).