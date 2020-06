Intelligenter Kopfschutz

Mit dem nahenden Sommer zieht es wieder mehr Menschen auf den Drahtesel. Je nach Route sollten Sie die Gefahr durch Straßenverkehr prinzipiell vermeiden oder zumindest einen sicheren Kopfschutz tragen. Der Fahrradhelm "Lumos" geht einen Schritt weiter. Der Helm ist für bessere Sichtbarkeit mit knapp 40 LEDs und einer Blinkerfunktion ausgestattet.

Der Lumos-Helm [1] hilft dabei, nicht von Autofahrern, Fußgängern oder auch anderen Radfahrern übersehen zu werden. Eine am Lenker befestigte Fernsteuerung löst zum Beispiel durch leichtes Antippen den Blinker am Helm aus, der aus je elf orangen LEDs besteht. Wenn die Funktion zur Vollbremsung eingeschaltet ist, leuchten 16 LEDs auf der Rückseite als Bremslicht in leuchtend rot auf. Zudem erfüllt der Kopfschutz die beiden Sicherheitsstandards CPSC und CE und hält laut Hersteller jedem Wetter stand. Der Akku hat eine Leistung von circa sechs Stunden im Blinklichtmodus. Für mutige 220 Euro sind Sie dabei.