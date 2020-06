Download der Woche: GrandPerspective

Um stets den verfügbaren Festplattenspeicher unter macOS im Auge zu behalten, bietet sich das kostenlose Tool "GrandPerspective" an. Das Programm zeigt den freien Speicherplatz grafisch an. Einzelne Dateien stellt es als Rechtecke dar, deren Fläche jeweils proportional zur Dateigröße ist. Große Dateien lassen sich somit schnell aufspüren und bei Bedarf direkt löschen.

Die Software "GrandPerspective" kann Dateien unter anderem nach Name, Erstelldatum oder Typ einfärben.

Die Open-Source-Software "GrandPerspective" [1] markiert gleiche Dateitypen mit derselben Farbe und kennzeichnet zudem zusammenhängende Verzeichnisse mit einem Rahmen. Die Einträge lassen sich per Klick direkt im Finder anzeigen oder mit der Leertaste per QuickLook in einer Vorschau anzeigen. Das ist vor allem für Medieninhalte wie Bilder und Videos praktisch. Über eine Sidebar erhalten Sie genauere Informationen zu den Dateien und können diese auch nach verschiedenen Kriterien wie Name, Erstelldatum oder letztem Zugriff sortieren und einfärben. Mithilfe der integrierten Zoomfunktion finden Sie auch kleinere Dateien problemlos.