Cyberkriminalität durch falsch gesetzte Zugriffsrechte

Nicht Wirtschaftsspione, Hacker oder gar Virenprogrammierer – die eigenen Mitarbeiter stellen in einigen Bereichen das größte Sicherheitsrisiko für Unternehmen dar. Einen wirksamen Schutz vor Betrug, Diebstahl und Korruption in den eigenen vier Wänden sehen Experten in der kontrollierten Vergabe von Zugriffsrechten.

Über einen Rechte-Drill-Down lassen sich die Berechtigungen einer Organisationseinheit nach Anwendern, Zielsystemen und Einzelrechten auflösen.