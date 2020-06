Videotutorial einfach erstellen

Wenn das Unternehmen eine neue Software einführt, tun sich Mitarbeiter oft schwer damit und greifen alsbald zum Hörer. Statt umständlich per Telefon oder via Screenshots weiterzuhelfen, können Sie unter Windows in wenigen Schritten ein Videotutorial anfertigen. Unser Tipp zeigt, wie Sie das mit Bordmitteln schnell erledigen.

Der Windows-Screen-Recorder wurde eigentlich zur Aufnahme von Videospielen entwickelt, eignet sich aber auch zum Erstellen von Tutorials.

Unter Windows 10 lässt sich mithilfe der integrierten Screen-Recording-Funktion der Desktop mit Ton aufnehmen und anschließend im MP4-Format abspeichern. Nach Eingabe der Tastenkombination "Windowstaste + G" öffnet sich eine Leiste am Bildschirmrand. Hier wählen Sie aus, ob Sie nur Video oder auch Audio aufnehmen möchten und können zudem die Lautstärke regeln. Die Aufzeichnung starten Sie über das Aufnahmesymbol oder alternativ mit dem Shortcut "Windowstaste + Alt + R". Die Aufnahme wird anschließend automatisch im Ordner "Videos" abgespeichert.