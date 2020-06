Gesunde Körperhaltung

Neben Rückenbeschwerden durch einen falsch konstruierten Bürostuhl kann auch die falsche Körperhaltung schnell zu Schmerzen führen. Das gepolsterte Sitzkissen "Memory-Foam" stützt den Rücken und sorgt für Entlastung bei längerem Sitzen in der Arbeit oder unterwegs im Auto. Das Kissen passt sich automatisch an den Körper an und richtet sich immer wieder in die ursprüngliche Form auf.

Mit dem Memory-Foam-Sitzkissen tun Sie Ihrem Körper einen großen Gefallen.

Die Drei-Zonen-Stütze des Memory-Foam-Kissens [1] entlastet die Wirbelsäule, den Rücken, die Taille und den Lendenbereich. Durch die erzwungene aufrechte Körperhaltung sitzen Sie sowohl im Büro als auch unterwegs im Fahrzeug stets entspannt und ergonomisch. Für die einfache Pflege lässt sich der Bezug abnehmen und waschen. Die Maße betragen 43 x 36 x 17 cm und das Gewicht 700 Gramm. Für knapp 27 Euro sind Sie dabei.