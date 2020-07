Download der Woche: WorkingHours

Für alle, die viel Zeit im Home Office verbringen, bietet sich das kostenfreie Tool "WorkingHours" an – es hilft Ihnen beim Erstellen Ihrer Stundenzettel. Zum Einsatz kommt ein Timer, der im Hintergrund läuft sowie Tags, um festzuhalten, an welchen Aufgaben gearbeitet wurde. Die Software erstellt eine Übersicht, die Sie anschließend in verschiedenen Formaten abspeichern können.

Das Programm "WorkingHours" stoppt nicht nur die Arbeitszeit, sondern hält auch fest, an welchen Aufgaben gearbeitet wurde.

Das Timetracking-Programm "WorkingHours" [1] verfügt über eine einfach gehaltene und intuitive Oberfläche. Wenn Sie mit Ihrer Arbeit beginnen, können Sie den Timer starten und bei einer Unterbrechung die Pausetaste drücken. Mithilfe von Tags markieren Sie, zu welcher Zeit Sie an einer bestimmten Aufgabe gearbeitet haben. Am Ende des Tages steht dann eine klare Übersicht zur Verfügung, die Sie als CSV- oder Excel-Datei exportieren können. Das Tool ist sowohl für Windows, macOS, Android als auch iOS erhältlich.