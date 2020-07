Im Test: TeamViewer Servicecamp

Für alle, die viel Zeit im Home Office verbringen, bietet sich das kostenfreie Tool "WorkingHours" an – es hilft Ihnen beim Erstellen Ihrer Stundenzettel. Zum Einsatz kommt ein Timer, der im Hintergrund läuft sowie Tags, um festzuhalten, an welchen Aufgaben gearbeitet wurde. Die Software erstellt eine Übersicht, die Sie anschließend in verschiedenen Formaten abspeichern können. [ mehr