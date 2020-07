Flexible Datenübertragung

Mit der steigenden Anzahl an neuen Apparaten nehmen auch die verschiedenen Schnittstellen zu. Der microSD-Kartenleser von Callstel kann hier aushelfen. Das Gadget bietet vier Anschlüsse für Lightning, Micro-USB sowie USB Typ A und C. In Kombination mit einer SD-Karte können Sie Ihre Daten ganz einfach transportieren und auf verschiedenen Geräten nutzen.

Der microSD-Kartenleser von Callstel vereint alle wichtigen Anschlüsse in einem stylischen Gehäuse.

Vor allem für Anwender, die ungern Daten über die Cloud abgleichen, sondern lieber offline arbeiten, lohnt sich ein Blick auf den microsSD-Kartenleser [1]. Das Gadget verfügt über einen Steckplatz für eine microSD-Karte bis zu 256 GByte sowie vier verschiedene Anschlüsse für die Datenübertragung zwischen Smartphone, Laptop und Tablet. Mit einem Gewicht von 13 Gramm und Maßen von 44 x 44 x 8 mm liegt das Tool zudem gut in der Hand. Das Aluminiumgehäuse mit Schlüsselanhänger-Öse runden das Gerät ab. Mit knapp 35 Euro sind Sie dabei.