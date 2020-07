Download der Woche: Krisp

Vor allem bei Video- oder Audiokonferenzen ist eine leise Umgebung sehr wichtig. Mit dem kostenlosen Tool "Krisp" können Sie Hintergrundgeräusche, die gerade im Home Office recht häufig entstehen, per Knopfdruck reduzieren. Die Software unterstützt derzeit über 800 Apps, unter anderem Zoom, Microsoft Teams und Skype.

Das Werkzeug "Krisp" filtert alle unerwünschten Geräusche einfach heraus.

Nachdem Sie "Krisp" [1] installiert haben, ist noch die Registrierung via E-Mail-Adresse notwendig. Anschließend erscheint in der Taskleiste ein kleines Icon, über das Sie das Programm starten können. In den Einstellungen lässt sich das Noice Cancelling sowohl für das Mikrofon als auch den Lautsprecher aktivieren. In Ihrer Videokonferenz-App müssen Sie zusätzlich bei den Mikrofon- und Lautsprechereinstellungen als Ausgabe- beziehungsweise Eingabegerät "Krisp" auswählen. Das Setup ist danach abgeschlossen und das Tool filtert nun Hintergrundgeräusche automatisch heraus. In der kostenfreien Variante sind 120 Minuten pro Woche verfügbar.