Cloud für den Schreibtisch

Immer mehr Unternehmen machen in Sachen IT große Schritte in Richtung Cloud. Wenn Sie auch Ihre Wertsachen wie Schlüsselbund, Smartphone und Geldbeutel auslagern wollen, kann ein schickes Gadget weiterhelfen. Die praktische Aufbewahrungsbox aus Holz kommt im Wolkendesign daher und bietet Platz für Ihre wichtigen persönlichen Gegenstände.

Die stylische Cloud für den Schreibtisch bewahrt alle wichtigen Gegenstände auf.

Der zweiteilige Aufbewahrungskasten [1] in Weiß bringt die Cloud sozusagen direkt auf Ihren Schreibtisch. Die verschiedenen Fächer sind zum Teil bewusst mit Öffnungen versehen, sodass sich mobile Geräte per Kabel laden lassen. Das Fach im Unterteil verstaut unauffällig Ihre Quittungen, Reisekostenabrechnung und andere wichtige Papiere. Die Maße der Wolke betragen 25 x 12 x 15 cm und das Gewicht ein Kilogramm. Für knapp 30 Euro können Sie Ihre Wertsachen offline verstauen.